Королеву осудили за новый образ 

Певица Наташа Королева снова решила радикально сменить образ. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок, где над ее внешностью поработали стилисты.

На представленном фото артистка позирует с профессиональным макияжем и аккуратно уложенными волосами. На шее у Королевой красуется стильное украшение.

— Пятница развратница, — подписала артистка публикацию в Instagram.

@koroleva__star

Многие поклонники певицы отметили, что она потеряла индивидуальность и стала похожа на других представительниц шоу-бизнеса. Они написали, что звезда перекачала губы и попросили ее вернуться к прежнему образу.

«Стала похожа на клонов из «Дома 2»; «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная»; «Сама на себя не похожа»; «Губы забацала, не раньше лучше было», — высказались фанаты.

Другим же подписчикам понравился новый образ артистки. Они написали, что Королева помолодела и ей очень идет такой макияж.

«Все краше и краше наша Наташа»; «Наталья, ну дайте уже адрес плантации молодильных яблочек!»; «Красивая такая!» — оставили комментарии пользователи.

Публикация Королевой быстро набрала более 60 тысяч отметок «Нравится».