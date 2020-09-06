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Королеву осудили за новый образ 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Королеву осудили за новый образ
Фото: Вечерняя Москва
Певица Наташа Королева снова решила радикально сменить образ. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок, где над ее внешностью поработали стилисты.
На представленном фото артистка позирует с профессиональным макияжем и аккуратно уложенными волосами. На шее у Королевой красуется стильное украшение.

— Пятница развратница, — подписала артистка публикацию в Instagram.

@koroleva__star
Многие поклонники певицы отметили, что она потеряла индивидуальность и стала похожа на других представительниц шоу-бизнеса. Они написали, что звезда перекачала губы и попросили ее вернуться к прежнему образу.

«Стала похожа на клонов из «Дома 2»; «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная»; «Сама на себя не похожа»; «Губы забацала, не раньше лучше было», — высказались фанаты.

Другим же подписчикам понравился новый образ артистки. Они написали, что Королева помолодела и ей очень идет такой макияж.

«Все краше и краше наша Наташа»; «Наталья, ну дайте уже адрес плантации молодильных яблочек!»; «Красивая такая!» — оставили комментарии пользователи.

Публикация Королевой быстро набрала более 60 тысяч отметок «Нравится».
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Звёзды , Наташа Королева
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