В Сети обсуждают «новые губы» Королевой 

Не все поклонники 47-летней Наташи Королевой довольны ее преображениями.
В последнее время популярная певица Наташа Королева вовсю экспериментирует с имиджем. Она примеряет образы с челкой и без, удивляет модным макияжем бровей, необычными оттенками губной помады.
@koroleva__star
Часть поклонников, которые не привыкли видеть любимицу такой, предполагают, что она «сделала» себе «новые» губы.
«Не пойму губы забацала, не раньше лучше было», «И что все себя этими губищами уродуют»,
— обсуждают они.
«И что все себя этими губищами уродуют», «Да, с губами что то перебор», «Наташа, что же ты натворила с губами», «Наташа стала как все», «Стала похожа на клонов из Дома2», «Это не Наташа Королева, а уже Оксана Федорова. Зачем?», «Наташенька, это не ты! Вернись обратно», «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так оооочень красивая, обворожительная и обаятельная», — пишут недовольные фанаты.