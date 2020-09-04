В Сети обсуждают «новые губы» Королевой 

Не все поклонники 47-летней Наташи Королевой довольны ее преображениями.

В последнее время популярная певица Наташа Королева вовсю экспериментирует с имиджем. Она примеряет образы с челкой и без, удивляет модным макияжем бровей, необычными оттенками губной помады.

@koroleva__star

Часть поклонников, которые не привыкли видеть любимицу такой, предполагают, что она «сделала» себе «новые» губы.

«Не пойму губы забацала, не раньше лучше было», «И что все себя этими губищами уродуют»,

— обсуждают они.