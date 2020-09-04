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Певица Наташа Королева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. На фото она запечатлена с ярким макияжем.

Многим поклонникам образ звезды пришелся не по вкусу. Некоторые даже предположили, что артистка «сделала» себе «новые» губы.

@koroleva__star

«И что все себя этими губищами уродуют», — возмутилась одна подписчица.

«Да, с губами что-то перебор», — отметила другая.

«Наташа, что же ты натворила с губами», — негодовала третья.

Но, судя по всему, Королеву такой шквал критики ничуть не смущает. По крайне мере, она предпочитает не отвечать в Сети на негативные высказывания в свой адрес.