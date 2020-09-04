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«Я не смотрел на возраст»: Константин Ивлев рассказал о своей новой любви 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я не смотрел на возраст»: Ивлев о новой любви
Фото: Teleprogramma.pro
Шеф-повар Константин Ивлев покажет, как живет со своей новой возлюбленной Валерией Куденской.
Девушке — 28 лет и она младше знаменитого кулинара на восемнадцать лет. Чем же покорила Ивлева кубанская красотка, что он решил оставить жену Марию, которая родила ему двоих детей, и с которой он был счастлив более 20 лет в браке? В программе «Однажды…» на НТВ Ивлев поведает свою историю уже в это воскресенье, 6 сентября.

«Мне 46 лет, Лере 28. Когда я был подростком, юношей, мне никогда не нравились ровесницы. Я всегда любил женщин чуть постарше себя. Так получилось, что Лера просто мне стала интересна. Я не смотрел на возраст. Потом когда познакомились, узнал, что ей 28, но меня это вообще никак не напрягает»,

— признался Ивлев.
Этот год принес Константину много перемен. Помимо изменений в личной жизни, преобразования коснулись и внешности. Шеф-повар и телеведущий заметно похудел. Скоординировав свой режим питания, он сбросил порядка 22 килограммов.
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Звёзды , Константин Ивлев , НТВ
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