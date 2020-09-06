«Случайный секс вызывает у меня брезгливость»

«Я совершенно не смог обнаружить в себе хотя бы малого интереса или азарта к этому ажиатажу. Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною овладевает страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мной не так, и как они это делают? Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию», — рассказал Исхаков.