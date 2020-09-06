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Исхаков: «Случайный секс вызывает у меня брезгливость» 

Russianshowbiz.info и ещё 1 2 часа назад
«Случайный секс вызывает у меня брезгливость»
Фото: Russianshowbiz.info
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался, что ему стали часто оказывать внимание представительницы слабого пола.
При этом фотограф не является поклонником секса без обязательств. Для него гораздо важнее иметь душевную связь с партнером. Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова вызвал бурю обсуждений в Сети. Для экс-супруга певицы подобная заинтересованность общественности стала сюрпризом. По словам фотографа, с ним постоянно флиртуют женщины, но Дмитрий не представляет, как себя вести в подобных ситуациях. Дело в том, что он никогда не был ветреным.

«Я совершенно не смог обнаружить в себе хотя бы малого интереса или азарта к этому ажиатажу. Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною овладевает страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мной не так, и как они это делают? Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию», — рассказал Исхаков.

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Звёзды , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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