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Мороз и Верника заподозрили в романе 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Мороз и Верника заподозрили в романе
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Игорь Верник в Instagram разместил достаточно откровенный кадр, на котором к нему прижимается его коллега по МХТ Дарья Мороз. Звезды едва не целуются, так что поклонники парочки сразу заподозрили их в бурном романе.
@ivernik

«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение. Седьмого сентября в родном МХТ «Чайка».

«Удивительная парочка. А вы случайно не встречаетесь?» «Какая она красавица — просто эталон», «Шикарно. Приедем, посмотрим и оценим спектакль с вашим участием», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Дарья Мороз два года назад развелась со своим вторым мужем режиссером Константином Богомоловым. У пары есть совместный ребенок. Ради дочки они сохранили добрые отношения.
Что касается Игоря Верника, то он уже давно расстался со второй женой журналисткой Марией Казаковой. У пары есть совместный сын Григорий. В этом году ему исполнится уже 21 год.
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Звёзды , Мария Казакова , Игорь Верник , Константин Богомолов , Дарья Мороз
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