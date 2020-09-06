Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Лопырева показала подросшего сына 

WMJ.ru и ещё 3 3 часа назад
Лопырева показала подросшего сына
Фото: WMJ.ru
Виктория Лопырева умилила поклонников нежной фотографией с подросшим сыном.
Виктория Лопырева состоит в отношениях с Игорем Булатовым. В феврале 2019 года пара стала счастливыми родителями. Мальчика назвали Марк Лионель — одно из имен он получил в честь одного из прадедушек, а другое — в честь знаменитого футболиста.
Звездная мама часто радует фанатов публикациями со своим сыном. Фоллоеверы Виктории не чают в нем души. В своем Instagram Лопырева выложила новую публикацию и умилила поклонников подросшим сыном. «Мы самые счастливые. Спасибо крошка Марк Лионель, что выбрал нас. Сегодня ему год и 7 месяцев», — трогательно подписала снимок звезда.
@lopyrevavika
Подписчики пришли в восторг от такого теплого семейного фото.

«Любимая семья», «Только от большой любви рождаются такие красивые дети», «До чего же хорошенький малыш», — искренне комментируют снимок поклонники.

Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
WMJ.ru: последние новости
Как российские звезды провели последние выходные лета Как российские звезды провели последние выходные лета Ждем внука: Елена и Владимир Пресняковы раскрыли тайны своей семьи Ждем внука: Елена и Владимир Пресняковы раскрыли тайны своей семьи «Наш Сашка — первоклашка»: Яна Рудковская передумала насчет домашнего обучения для сына «Наш Сашка — первоклашка»: Яна Рудковская передумала насчет домашнего обучения для сына
Звёзды , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Дочь Моники Белуччи выросла и взорвала соцсети
Дочь Моники Белуччи выросла и взорвала соцсети
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение