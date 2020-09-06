Лопырева показала подросшего сына

Виктория Лопырева умилила поклонников нежной фотографией с подросшим сыном.

Виктория Лопырева состоит в отношениях с Игорем Булатовым. В феврале 2019 года пара стала счастливыми родителями. Мальчика назвали Марк Лионель — одно из имен он получил в честь одного из прадедушек, а другое — в честь знаменитого футболиста.

Звездная мама часто радует фанатов публикациями со своим сыном. Фоллоеверы Виктории не чают в нем души. В своем Instagram Лопырева выложила новую публикацию и умилила поклонников подросшим сыном. «Мы самые счастливые. Спасибо крошка Марк Лионель, что выбрал нас. Сегодня ему год и 7 месяцев», — трогательно подписала снимок звезда.

@lopyrevavika

Подписчики пришли в восторг от такого теплого семейного фото.