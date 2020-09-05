Знаменитости с низкой самооценкой 

В это сложно поверить, но у этих красоток слишком занижена самооценка. Они играют на публику, скрывая неуверенность в себе.

Даже у самых красивых звезд есть комплексы.

Комплексы во внешности у Анджелины стали развиваться еще в детстве. Например, в школе красотку называли «губошлёпкой».

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Однако сейчас чуть ли не каждая мечтает быть обладательницей таких же пухлых губ как у Джоли.

Дженнифер Лопес была девочкой-невидимкой в школьные годы. На фоне развитой пониженной самооценки с самой юности прибавилась критика хейтеров, когда Лопес стала узнаваемой.

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А помогают справиться с этим всем мотивирующие высказывания. Джей Ло говорит сама себе, что она отличная певица, актриса, танцовщица, что будет продолжать совершенствоваться.

Что, простите?! Рианна страдает от низкой самооценки? А так сразу и не скажешь… Оказывается всё, что мы видим, поведение певицы и т.д., это всё актёрская игра и притворство.

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На самом деле у Рианны бывают такие дни, когда она не желает, чтобы её кто-то видел и скрывается дома. Играть на публику или плакать до тех пор, пока сон не победит — единственный выход Рианны.

Селена Гомес

Известно, что у Селены биполярное расстройство. Помимо этого, у девушки начались проблемы с самооценкой и принятием себя в то время, когда врачи не могли поставить Гомес правильный диагноз.

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Она считала себя сумасшедшей. Из-за панических атак перед выходом на сцену она переживала панические атаки, а позже и вовсе отменила мировой тур и отправилась на терапию. Сейчас Селена Гомес выпустила свою линию косметики «Rare Beauty», чтобы помочь девушкам справиться с низкой самооценкой при помощи макияжа и качественной косметики.

Даже королевские особы не могут чувствовать себя на высоте на все 100%. Герцогиня Кембриджская уверяет, что великолепно выглядеть ей помогают правильно расставленные акценты в макияже.

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По мнению Кейт, она вовсе не красавица. Однако эксперты противоречат мнению самой Миддлтон и отмечают, что черты лица Кейт Миддлтон приближены с золотому сечению.

Кристина обладает достаточно милой внешностью. Но за «миленьким личиком» скрывается скандальная дамочка и очень низкой самооценкой.

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Не так давно девушка дала большое интервью для известного ютуб-канала. Съёмки длились очень долго, что вся съёмочная группа пожалела, что связалась с актрисой. Асмус постоянно была недовольна собой, светом, работой фотографа и режисера. В ходе интервью актриса призналась, что неуверенна в себе и постоянно недовольна собой.

Артисткой Лобода решила стать именно, чтобы повысить свою самооценку.

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Светлана признавалась, что в детстве совсем не считала себя красавицей. И только спустя годы, певица смогла побороть в себе все комплексы и полюбить себя такой, какая она есть.

Как-то Настя Решетова спросила у своих подписчиков, как называется низкая самооценка, когда не нравишься сам себе.

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Фолловеры, конечно, же сильно удивились, ведь у девушки нет видимых недостатков. Они поспешили успокоить Решетову и уверили её в том, что она прекрасна. Фото: открытые источники.