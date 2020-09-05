«Он добился своего»: Охлобыстин оплакивает Ефремова 

Уже 8 августа будет оглашено решение суда по делу Ефремова, обвиняемого в страшном ДТП на Садовом кольце, в результате которого лишился жизни водитель Сергей Захаров

Тысячи людей следили за процессом, который широко освещали СМИ. На днях стало известно, что обвинение требует для Ефремова 11 лет лишения свободы. Сам актер признался, что для него это равносильно смертному приговору. Согласен с другом и Иван Охлобыстин.

Актер считает, что в тюрьме Ефремов просто не выживет. Об этом Захаров написал в социальной сети.

«8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер»,

— приводит слова Охлобыстина StarHit.

Актер подчеркивает, что для всех близких людей Ефремова это огромное горе, заявляя, что Михаил "был хорошим человеком и дркугом". О Ефремове Иван высказывается, как можно заметить, в прошедшем времени.