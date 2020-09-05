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Петрова раскритиковали за неопрятный и усталый вид 

WMJ.ru 20 минут назад
Петрова раскритиковали за неопрятный и усталый вид
Фото: WMJ.ru
Популярный актер опубликовал фото в своем Instagram и нарвался на резкие замечания от фолловеров.
Александр Петров сегодня не пропадает с больших и малых экранов, широкому зрителю он известен по отечественным хитам «Притяжение» и мистическому многосерийному триллеру «Гоголь».
31-летний актер может похвастаться неофициальным статусом самого привлекательного российского актера, но судя по последним публикациям в Instagram он заметно запустил себя. Неудачное селфи, опубликованное Петровым, вызвало поток негативных комментариев от подписчиков артиста.
В личном блоге Петров опубликовал фотографию, подчеркивающую его неухоженный и усталый внешний вид. Растрепанные грязные волосы, мешки под глазами, поплывший контур лица и неудачный ракурс — на этом снимке двукратного лауреата премии «Золотой орел» едва ли можно назвать фотогеничным.
@actorsashapetro
Преданные фанаты не упустили шанса упрекнуть Александра в неопрятности. Пользователи Instagram интересуются его здоровьем, критикуют прическу и одежду, сравнивают актера с Михаилом Ефремовым.
«Сань, смени прическу», «Саша я вас не узнала. Что с вами? Постарели как то», «Проклятие Яковлева, скоро будешь лысым», «Петров уже не тот», «Стареешь» — пишут в комментариях под селфи Петрова пользователи Сети.
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