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Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Фото: РИА Новости
Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП по Ярославской области.
В ведомстве отметили, что ведущая редко появлялась в Ярославле, однако приставам удалось выявить ее расчетные счета в одном из городских банков.
"Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения", — говорится в заявлении.
После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.
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