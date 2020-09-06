Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Валерии пожаловался на медовый месяц в Турции 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Сын Валерии пожаловался на медовый месяц в Турции
Фото: Lenta.ru
21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся в Турцию вместе со своей супругой Лианой Волновой, пожаловался на испорченный медовый месяц. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Молодой человек рассказал, что по прибытии в отель их багаж потеряли и искали на протяжении двух часов. После этого супруги заявили, что их не устраивает номер. Вместо двуспальной кровати молодоженам предложили разместиться на одиночных, соединенных вместе. Им пришлось сменить гостиницу.
По словам Шульгина, несмотря на это они с женой пытаются сохранять хорошее настроение.

«Тут очень классно, горы, красота. Единственное, что ужасно — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам», — добавил он.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа на берегу Живописной бухты в Москве. Отца жениха на торжественное мероприятие не пригласили.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Последние новости
Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну В центре Минска заметили спецтехнику В центре Минска заметили спецтехнику
Звёзды , Другое , Арсений Шульгин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог высказалась о разводе Пугачевой и Галкина
Психолог высказалась о разводе Пугачевой и Галкина
53-летняя Андерсон закрутила роман с телохранителем
53-летняя Андерсон закрутила роман с телохранителем
Почему на теле появляются белые пятна
Почему на теле появляются белые пятна
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение