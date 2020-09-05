Жена Тодоровского отметила праздник без гостей 

Актрисе Евгении Брик исполнилось 39.

“39 -прекрасная цифра, полёт, как говорится нормальный, с небольшой турбулентностью”, — рассказала о своих чувствах Евгения.

Как оказалось, день рождения звезда кино отметила без гостей. Вероятно, она находится в Америке, где до сих пор соблюдаются строгие меры по карантину.

Актриса посетовала, что в новых реалиях праздники проходят именно так.

Правда, торт у Жени все-таки был. Она, как положено, задула свечки. Также на фото видно, что близкие подарили ей шарики и цветы.

Также актриса поблагодарила всех тех, кто не забыл ее поздравить.

“Дорогие друзья, спасибо большое за ваши тёплые слова, пожелания, за позитивную энергию и желание мне написать и порадовать меня! Я это очень ценю и это правда сильно действующая штука, даже на расстоянии и через Инстаграм! Такой заряд положительных эмоций и удовольствие читать и отвечать каждому из вас”, — прокомментировала она. Фото: инстаграм.