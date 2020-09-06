53-летняя Андерсон закрутила роман с телохранителем 

Звезда «Спасателей Малибу» рассталась с пятым мужем в феврале этого года.

Как сообщает издание Page Six, секс-символ 90-х годов с русскими корнями Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем. Об этом журналистам рассказал близкий друг 53-летней актрисы, который дал анонимный комментарий.

Ему за 40. Наконец-то настоящий мужчина. Он знает, как с ней обращаться. Ей совершенно комфортно, и они никогда ничего не скрывают друг от друга,

— сообщил инсайдер изданию.

Имя нового спутника эффектная блондинка не называет, зато дразнит подписчиков своего Instagram совместным снимком. Недавно звезда опубликовала соблазнительный кадр, запечатлевший ее и телохранителя в отражении зеркала. «Служба безопасности» — ​​подписала она изображение, добавив розовый цветок и смайлик в виде кошки с сердечками.

Поклонники надеются, что эти отношения будут гармоничными и счастливыми, ведь звездной блондинке очень не везет в любви. Напомним, что в начале 2020 года она тайно связала свою жизнь с 74-летним продюсером фильма «Звезда родилась» Джоном Питерсом, который первый раз делал ей предложение больше 30 лет назад. Однако счастье молодоженов продлилось недолго. Уже через 12 дней они расстались. Тогда же стало известно, что за это время пара даже не успела юридически оформить свой союз.