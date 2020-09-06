Свекровь рассекретила пол ребенка Подольской

Наталья Подольская больше не скрывает беременность. Артистка поделилась радостным событием в соцсетях.

Подольская и Пресняков рассказали о скором пополнении в семье одними из первых Никите Преснякову . Отец обыденным тоном сообщил, что совсем скоро Наталья станет мамой во второй раз. И попросил не делиться ни с кем этой информацией.

А вот родителям Владимира Преснякова новость преподнесли весьма оригинально. Радостной новостью они поделили дне рождения своего сына Артемия 5 июня.. Они дали два конверта с подписями "мамочке" и "папочке", а в конвертах были снимки с УЗИ.

"Единственный, кого мы можем сейчас производить, — это внук. Как-то так получается, что все сплошные пацаны", — заявила Елена Петровна в студии программы "Секрет на миллион".

Наталья будет рожать сына в Москве. Малыш появится на свет уже в ноябре. Возможно, даже в день рождения Елены Петровны — 19 ноября.

Дедушка озадачен выбором имени для малыша.