Свекровь рассекретила пол ребенка Подольской

Наталья Подольская больше не скрывает беременность. Артистка поделилась радостным событием в соцсетях.
Подольская и Пресняков рассказали о скором пополнении в семье одними из первых Никите Преснякову. Отец обыденным тоном сообщил, что совсем скоро Наталья станет мамой во второй раз. И попросил не делиться ни с кем этой информацией.
А вот родителям Владимира Преснякова новость преподнесли весьма оригинально. Радостной новостью они поделили дне рождения своего сына Артемия 5 июня.. Они дали два конверта с подписями "мамочке" и "папочке", а в конвертах были снимки с УЗИ.
"Единственный, кого мы можем сейчас производить, — это внук. Как-то так получается, что все сплошные пацаны", — заявила Елена Петровна в студии программы "Секрет на миллион".
Наталья будет рожать сына в Москве. Малыш появится на свет уже в ноябре. Возможно, даже в день рождения Елены Петровны — 19 ноября.
Дедушка озадачен выбором имени для малыша.
«Тема хочет Федю, но никто не хочет Вову. А я хочу. Несколько других имен есть на выбор. Но мне не хочется, например, Дорминдон, Никодим. Посоветовал им посмотреть в святцах — в чей день родится, оттуда и дадим», — рассуждает Владимир Петрович.