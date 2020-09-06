Винокура и Петросяна эвакуировали с концерта

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Артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур на своей странице в Instagram и прикрепил видео инцидента.

Ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, чтобы артисты и зрители покинули зал.