«Ее ждет каблук в нос, это точно. Такое бывает, когда на седьмой, восьмой, девятый год брака происходят перипетии в отношениях. И если в это никто не вмешивается, то люди друг между другом урегулируют этот вопрос», — заявила актриса.

Миро отметила, что такие высказывания свойственны женщинам-жертвам. После чего предположила, что слова Агаты адресованы Мирославе Карпович . По мнению блогера, две женщины Павла Прилучного похожи друг на друга.

«Карпович, как и Муцениеце, актриса, но не звезда и никогда ей не будет. В кино обе заменяемы, причём легко. Прилучный же смог сделать себя какие-никакое имя, как актёр».

И хотя Миро не сомневается, что Карпович могла завести роман с актером еще в то время, когда он был женат, причину расставания блогер видит в другом.

«И вот одна клуша берёт и кидает булыжник обвинений в огород другой. Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: «Откуда на свете берутся такие дуры?»

Лена Миро напомнила о том, что Муцениеце сама рассказала «на всю страну» о том, что Прилучный ее избил.

«Тебе вмазали по роже (думаю, не единожды), а ты обвиняешь в развале своего брака какую-то там разлучницу? Да тебе морду начистили! Тебя из дома выгоняли, если верить твоим же словам! И после этого отношения можно было сохранить, если бы не Карпович?!»

Впрочем, блогер отметила и поведение Карпович:

«Другая тащит в свою жизнь мужика, про которого говорят, что тот бьёт женщин».

После чего подчеркнула, что ей непонятно поведение обеих актрис.

«Им, что ли, совсем всё равно, какой мужчина с ними рядом? Лишь бы какие-никакие деньжата водились? Лишь бы быть при мужике, хоть и дурном, а не одной?»