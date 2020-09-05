Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер Лена Миро раскритиковала заявление Агаты Муцениеце 

Полина Алферова 58 минут назад
«Откуда на свете берутся такие дуры?»
Фото: @agataagata
Известный блогер Лена Миро прокомментировала слова Агаты Муцениеце о разлучницах. Актриса написала следующее:
«Ее ждет каблук в нос, это точно. Такое бывает, когда на седьмой, восьмой, девятый год брака происходят перипетии в отношениях. И если в это никто не вмешивается, то люди друг между другом урегулируют этот вопрос», — заявила актриса.
Миро отметила, что такие высказывания свойственны женщинам-жертвам. После чего предположила, что слова Агаты адресованы Мирославе Карпович. По мнению блогера, две женщины Павла Прилучного похожи друг на друга.

«Карпович, как и Муцениеце, актриса, но не звезда и никогда ей не будет. В кино обе заменяемы, причём легко. Прилучный же смог сделать себя какие-никакое имя, как актёр».

И хотя Миро не сомневается, что Карпович могла завести роман с актером еще в то время, когда он был женат, причину расставания блогер видит в другом.
«И вот одна клуша берёт и кидает булыжник обвинений в огород другой. Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: «Откуда на свете берутся такие дуры?»
Лена Миро напомнила о том, что Муцениеце сама рассказала «на всю страну» о том, что Прилучный ее избил.

«Тебе вмазали по роже (думаю, не единожды), а ты обвиняешь в развале своего брака какую-то там разлучницу? Да тебе морду начистили! Тебя из дома выгоняли, если верить твоим же словам! И после этого отношения можно было сохранить, если бы не Карпович?!»

Впрочем, блогер отметила и поведение Карпович:
«Другая тащит в свою жизнь мужика, про которого говорят, что тот бьёт женщин».
После чего подчеркнула, что ей непонятно поведение обеих актрис.
«Им, что ли, совсем всё равно, какой мужчина с ними рядом? Лишь бы какие-никакие деньжата водились? Лишь бы быть при мужике, хоть и дурном, а не одной?»
Блогер в очередной раз резюмировала, что у российских женщин очень низкая самооценка.
Ранее «Рамблер» писал, что Охлобыстин оплакивает Ефремова.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Женский форум 6
Звёзды , Агата Муцениеце , Лена Миро , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
15 вещей, которых он ждет от вас в постели
Самый известный адюльтер Советского Союза
Самый известный адюльтер Советского Союза
Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену»
Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение