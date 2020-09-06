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Светлана Лобода показала сексуальное фото в бикини 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Светлана Лобода показала сексуальное фото в бикини
Фото: Russianshowbiz.info
37-летняя певица Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции.
Певица улетела в Турцию, где регулярно дает концерты любимым зрителям. На этот раз Лобода примерила дерзкое бикини светлого оттенка. Такая лаконичная расцветка сполна компенсировалась крошечным размером: купальник плотно облегал фигуру звезды, демонстрируя ее формы во всей красе.
На одном кадре Светлана предстала со спины, показав ягодицы. «Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила дочку и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу?» — кокетливо обратилась к фанатам Лобода.
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Звёзды , Светлана Лобода , Russianshowbiz.info
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