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Поклонники поздравляют Кети Топурию с беременностью 

Letidor.ru и ещё 8 59 минут назад
Певица подогрела слухи о своем интересном положении.
Популярная певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия порадовала поклонников новым видеороликом, разместив его в личном Instagram-аккаунте. Звезда продемонстрировала эффектный сценический образ, однако пользователи соцсетей обратили особое внимание на округлившийся животик артистки.
Внимательная аудитория уверена: уже в ближайшем будущем звезда снова станет мамой. Поклонники поздравляют Кети Топурию с беременностью: «У кого-то ляля в животе», «С наступающим!», «И я заметила, что беременна», «Да. Пузик уже не скрыть, какая прелесть», «Понятно, что беременна. А вообще, не наше это дело! Здоровья вам, Кети», — живо комментирует публика.
Напомним, в настоящий момент 33-летняя вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия растит единственную дочь Оливию, девочка появилась на свет в 2015 году, в браке артистки с бизнесменом Львом Гейхманом. В настоящее время звездная мама счастлива в отношениях с политиком и бизнесменом Львом Деньговым.
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Звёзды , Видео , Слухи о беременности , Лев Гейхман
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