Певица подогрела слухи о своем интересном положении.

Популярная певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия порадовала поклонников новым видеороликом, разместив его в личном Instagram-аккаунте. Звезда продемонстрировала эффектный сценический образ, однако пользователи соцсетей обратили особое внимание на округлившийся животик артистки.

Внимательная аудитория уверена: уже в ближайшем будущем звезда снова станет мамой. Поклонники поздравляют Кети Топурию с беременностью: «У кого-то ляля в животе», «С наступающим!», «И я заметила, что беременна», «Да. Пузик уже не скрыть, какая прелесть», «Понятно, что беременна. А вообще, не наше это дело! Здоровья вам, Кети», — живо комментирует публика.