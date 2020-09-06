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Миро накинулась на Светлану Бондарчук 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Свалил к молодой фертильной бабе»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро попыталась объяснить активность Светланы Бондарчук в СМИ. Новый пост она опубликовала в своем блоге.
После того, как Светлана Бондарчук вышла замуж и сменила фамилию на Харченко, о ней написали все СМИ. Миро объясняет это тем, что звезда пытается самоутвердиться на фоне беременности молодой возлюбленной бывшего мужа.

"Бесконечные интервью о том, что она — женщина ещё ого-го. И нескончаемое нытьё об эйджизме. А всё дело в том, что Фёдор свалил от старой климактерички к молодой фертильной бабе и у них будет ребёнок" (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Миро отметила, что многие люди выбирают себе партнеров для продолжения рода, даже если детей они не хотят и не планируют. Блогер уверена, что Светлана не может принять свой возраст, поэтому пытается самоутвердиться.

"Вот она — главная беда Светланы. Паулина — с пузиком, а Светка — с Харченко. Паулину — поздравляю. Светке — сочувствую. Нет, не потому что климакс, а потому что жалко её. Старая и жалкая, да"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро раскритиковала заявление Муценице.
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Звёзды , Светлана Бондарчук
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