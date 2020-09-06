«Разница в возрасте стала очевидна»

Причинами развода нестандартных пар, где разница в возрасте очень большая, чаще всего становятся очевидные физические изменения, которые возрастному партнеру с годами все сложнее скрывать. Именно это и могло подтолкнуть Аллу Пугачеву и Максима Галкина к мысли о расставании. Так прокомментировала слухи о возможном разводе Примадонны и знаменитого юмориста Максима Галкина руководитель Центра детской и семейной психологии Светлана Морозова

При этом специалист не исключила вариант, когда громкие заявления в СМИ о разрыве отношений звездной пары — всего лишь слухи.

— Мы же говорим о самой знаменитой медийной семье страны. И совсем недавно мы наблюдали все с экранов телевизора, как они провожали своих детей в первый класс и восторгались тем, насколько это красивая семья, которая подходит и дополняет друг друга. И тут такой резкий поворот — развод Пугачевой и Галкина. Именно такая последовательность событий вызывает много сомнений: не являются ли слухи о их пока еще не состоявшемся разводе очередным пиар-ходом, который так любит Примадонна.

В то же время психолог не исключает иных причин, которые связаны с разницей в возрасте между парой.

— Возможно, разница в возрасте стала очевидной, сильно начала отражаться на их отношениях. Так бывает в подобных парах. Но вот хочу заметить, что все-таки эта семья живет не только в рамках своих границ, но им приходится надевать на себя и социальную маску, чтобы отражать ситуацию своих партнерских отношений на людях. И зачастую то, что преподносится для людей, может не соответствовать внутреннему состоянию супругов.

Собеседница издания предположила, что еще одной причиной, подтолкнувшей к размышлениям о разводе, мог стать кризис в семейной жизни.

— Бывает так, что пара при переходе на новый этап жизни старается выйти на другой уровень отношений. И дальше допустимы два варианта: они выясняют, обсуждают моменты, которые никогда не затрагивались, после чего семья становится еще крепче, другой путь — развод, который не такой уж и трагичный, как нам «малюют». Очень часто расставание дает более благодатные плоды, чем токсичное сосуществование, — пояснила Морозова.

Она также выразила надежду на то, что слухи о возможной угрозе, нависшей над браком Аллы Борисовны, — не более чем инфовброс.