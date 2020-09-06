Психолог высказалась о разводе Пугачевой и Галкина

— Мы же говорим о самой знаменитой медийной семье страны. И совсем недавно мы наблюдали все с экранов телевизора, как они провожали своих детей в первый класс и восторгались тем, насколько это красивая семья, которая подходит и дополняет друг друга. И тут такой резкий поворот — развод Пугачевой и Галкина. Именно такая последовательность событий вызывает много сомнений: не являются ли слухи о их пока еще не состоявшемся разводе очередным пиар-ходом, который так любит Примадонна.
— Возможно, разница в возрасте стала очевидной, сильно начала отражаться на их отношениях. Так бывает в подобных парах. Но вот хочу заметить, что все-таки эта семья живет не только в рамках своих границ, но им приходится надевать на себя и социальную маску, чтобы отражать ситуацию своих партнерских отношений на людях. И зачастую то, что преподносится для людей, может не соответствовать внутреннему состоянию супругов.
— Бывает так, что пара при переходе на новый этап жизни старается выйти на другой уровень отношений. И дальше допустимы два варианта: они выясняют, обсуждают моменты, которые никогда не затрагивались, после чего семья становится еще крепче, другой путь — развод, который не такой уж и трагичный, как нам «малюют». Очень часто расставание дает более благодатные плоды, чем токсичное сосуществование, — пояснила Морозова.