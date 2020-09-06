Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Разница в возрасте стала очевидна»: Психолог высказалась о разводе Пугачевой и Галкина 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Психолог высказалась о разводе Пугачевой и Галкина
Фото: Вечерняя Москва
Новость о том, что Галкин и Пугачева могут развестись появилась в СМИ. Журналисты обратились за комментариями к бывшему мужу Примадонны Филиппу Киркорову и другу звездной семьи Николаю Баскову. Они отказались комментировать информацию, но не стали опровергать слухи о серьезных проблемах четы.
Причинами развода нестандартных пар, где разница в возрасте очень большая, чаще всего становятся очевидные физические изменения, которые возрастному партнеру с годами все сложнее скрывать. Именно это и могло подтолкнуть Аллу Пугачеву и Максима Галкина к мысли о расставании. Так прокомментировала слухи о возможном разводе Примадонны и знаменитого юмориста Максима Галкина руководитель Центра детской и семейной психологии Светлана Морозова.
При этом специалист не исключила вариант, когда громкие заявления в СМИ о разрыве отношений звездной пары — всего лишь слухи.

— Мы же говорим о самой знаменитой медийной семье страны. И совсем недавно мы наблюдали все с экранов телевизора, как они провожали своих детей в первый класс и восторгались тем, насколько это красивая семья, которая подходит и дополняет друг друга. И тут такой резкий поворот — развод Пугачевой и Галкина. Именно такая последовательность событий вызывает много сомнений: не являются ли слухи о их пока еще не состоявшемся разводе очередным пиар-ходом, который так любит Примадонна.

В то же время психолог не исключает иных причин, которые связаны с разницей в возрасте между парой.

— Возможно, разница в возрасте стала очевидной, сильно начала отражаться на их отношениях. Так бывает в подобных парах. Но вот хочу заметить, что все-таки эта семья живет не только в рамках своих границ, но им приходится надевать на себя и социальную маску, чтобы отражать ситуацию своих партнерских отношений на людях. И зачастую то, что преподносится для людей, может не соответствовать внутреннему состоянию супругов.

Собеседница издания предположила, что еще одной причиной, подтолкнувшей к размышлениям о разводе, мог стать кризис в семейной жизни.

— Бывает так, что пара при переходе на новый этап жизни старается выйти на другой уровень отношений. И дальше допустимы два варианта: они выясняют, обсуждают моменты, которые никогда не затрагивались, после чего семья становится еще крепче, другой путь — развод, который не такой уж и трагичный, как нам «малюют». Очень часто расставание дает более благодатные плоды, чем токсичное сосуществование, — пояснила Морозова.

Она также выразила надежду на то, что слухи о возможной угрозе, нависшей над браком Аллы Борисовны, — не более чем инфовброс.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Вечерняя Москва: последние новости
Борисова откровенно высказалась о скандальном фото Борисова откровенно высказалась о скандальном фото Юмористов Петросяна и Винокура эвакуировали со сцены в Сочи Юмористов Петросяна и Винокура эвакуировали со сцены в Сочи «Я человек скромный»: Ивлеева показала шикарную фигуру в бикини «Я человек скромный»: Ивлеева показала шикарную фигуру в бикини
Женский форум
Звёзды , Другое , Филипп Киркоров , Николай Басков , Светлана Морозова , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наташа, что же ты натворила»
«Наташа, что же ты натворила»
Трусами Анны Нетребко любуется весь интернет
Трусами Анны Нетребко любуется весь интернет
Горячая «училка» из Казани воюет против «мамаш»
Горячая «училка» из Казани воюет против «мамаш»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение