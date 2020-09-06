Спустя девять лет после ухода Александра Барыкина его друг — художник Константин Мирошник — раскрыл Sobesednik.ru все секреты последних лет жизни певца и сорвал маски с его окружения.

— Я приехал из Симферополя в Москву поступать в Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова , — рассказывает Константин, — и остановился у своего приятеля — музыканта Миши Коновалова — в Люберцах. Как-то в гости пришел незнакомец с красным носом и в надвинутой на глаза смешной шапке с помпоном.

— Это Албар, — сказал мне Миша, — Александр Барыкин.

— Да ты что?! Барыкин? Настоящий… Удивлению моему не было предела. Кстати, прозвище Албар Саше придумала Алла Пугачева, когда он еще работал в сочинской гостинице «Жемчужина». У всех музыкантов были свои прозвища. Например, Владимира Кузьмина звали Джеймсом. Встретите Владимира на улице, крикните ему: «Джеймс!» — он обернется, вот увидите.

На фоне Высоцкого выглядел дураком

— Албар жил, как Моцарт. Никогда не экономил и презирал жадность. Это был настоящий русский парень, которого нельзя было купить за холл турецкого отеля. Он любил родину с покосившимися избами, неприглядными, в лужах дорогами. И вот спустя время с этим человеком из телевизора мы сидели в моей хрущевке и сочиняли песни, писали картины. Свои Саша раздарил. Знаю, что одну — Патриарху Алексию, а другая осталась у его бывшей жены Гали. Квартира была на первом этаже. Серые мышиные стаи по двадцать штук прятались у нас от холода. Так и жили. Разгоним мышей и сидим творим. Мы были абсолютно счастливы! Помимо музыкального таланта, Саша был артистом с огромным интеллектом. На его образованность повлиял Владимир Высоцкий. Дело было так. Высоцкий выступал в Люберцах в ДК. После концерта все музыканты пошли с ним в гримерку, где выпили водки, естественно.

— Я был потрясен, как Владимир Высоцкий знал историю, — вспоминал Саша. — Он рассказывал про известные династии, сыпал историями из жизни исторических личностей, знал назубок все даты. Я чувствовал себя полным дураком…

Высоцкий был старше Барыкина на четырнадцать лет, и Саша подумал, что у него еще есть время закрыть пробелы.

— Я пришел домой, — признавался Барыкин, — и занялся самообразованием, чтобы не быть идиотом. Взяв в руки учебники по истории и литературе, штудировал их.

Испытание на прочность

— У Саши была какая-то нервная болезнь и тик, — продолжает свой рассказ Мирошник. — Я это связываю с двумя страшными событиями в его жизни, после которых у него пропал голос. В 1986 году он выступал в Чернобыле в первые дни после аварии. Там получил дозу радиации. А следом пережил сильный стресс, когда в киевской гостинице лифт, в котором он был, полетел в шахту. К счастью, внизу лифт резко притормозил, обошлось без травм. Но с тех пор вниз на лифте Албар не спускался, только пешком по лестнице.

Позже Саша перенес еще и инфаркт. Миллионер Михаил Прохоров предложил ему поехать на лечение в Израиль, но друг выбрал гастроли. Саша отправился зарабатывать деньги, потому что его женщины постоянно требовали всё больше и больше денег, они его и довели.

Семью разбила случайная связь

— Первая жена Галя была его первой любовью, — говорит Мирошник. — С самого детства были вместе, поженились и воспитали двоих детей. Сын Георгий живет в Латинской Америке. Младшую дочь Киру, которую удочерили, Саша считал Божьим даром. Дело в том, что у Киры был детский церебральный паралич, но ценой неимоверных усилий Барыкины поставили девочку на ноги. Сегодня, глядя на эту длинноногую красавицу, и не подумаешь об этом. Расстались они с Галей из-за неприятного эпизода.

На гастролях Александр увлекся певицей Раисой Саед-Шах , которая после легкого романа с певцом однажды сообщила, что беременна от него. Родился сын Тимур. Началась череда судов, Албара заставляли признать ребенка. После этих событий дома он уже не мог находиться. Своего сына Барыкин так и не признал, говорил, что он на него не похож, а я считаю, что похож. Правда, незадолго до смерти он отправил Рае сообщение с извинениями.

Последняя его жена Нелли вышла замуж. У нее — другая жизнь, где нет места для памяти о человеке, который подарил ей дочку Женю. Грустно, что никто из этих женщин, которые разрывали Сашу на части, не общается с его мамой, чудесной Александрой Георгиевной.

— К моменту знакомства с Нелли Саша был одинок, — вспоминает Мирошник. — Познакомились они у друга Саши — Валерия Пеца — и провели вместе ночь. Когда родилась дочь, он был на седьмом небе от счастья. Позже написал для жены песню «Регги на крыше». Но начинающей певице оказалось этого мало, она требовала ее продвигать. Друг отдал ей на клип последние несколько тысяч долларов.

В момент охлаждения отношений с Нелли друг познакомился с леди, которая трется возле знаменитостей, желая получить пиар. Они подружились, но он хотел большего.

— Дядя Саша, — говорила ему новая знакомая, — у тебя на меня денег не хватит. Давай лучше двигай меня быстрее, я в тебя уже много вложила, — упрекала она Барыкина.

Смешно, что на ток-шоу после его ухода из жизни вела себя так, будто была его любимой женой много лет.

Несмотря на все тяготы судьбы — ведь жил Албар очень скромно, у него даже не всегда была собственная машина, — он был оптимистом.

«Не были богаты, и не надо начинать», — говорил он порой. Это было дико смешно и трагично.

Он уехал на гастроли, после которых должен был лететь на лечение в Израиль. В Оренбурге (это был последний город в графике) перед выходом на сцену Саше позвонила Нелли и начала кричать на него. После разговора с ней Албар вышел на сцену, отработал весь концерт. Оставалась одна песня «Давай живи», когда ему стало плохо. Его увезли в больницу.

На следующий день из операционной вышел доктор. «Албар улетел на небо», — сказал он.

В Люберцах есть роскошная новая улица, она носит имя Александра Барыкина.