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Борисова откровенно высказалась о скандальном фото 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Борисова откровенно высказалась о скандальном фото
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая и актриса Дана Борисова с юмором отреагировала на негативные отзывы со стороны фанатов о своем внешнем виде. Об этом она сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы». Знаменитость заметила, что прекрасно знает о своих недостатках и нисколько не комплектует по этому поводу.

— Я знаю, что не идеальна. Простите, но я тоже обычный человек, рожавшая женщина, у которой тоже могут быть физиологические изменения, которые в том числе могут отразиться на внешнем виде, — сказала она.

Собеседница издания отметила, что для нее главное, чтобы лицо было подтянутым и молодым.

— Я считаю, что у меня вполне ухоженное лицо. А ноги отекшие из-за процедур, которые я делала недавно в Питере. Поэтому, любые гневные комментарии по поводу моего образа или физических недостатков я воспринимаю абсолютно спокойно и с юмором.

Артистка также добавила, что вправе надевать на себя те наряды, которые посчитает нужным.

— Захотелось мне надеть короткие шорты, я это сделала, почему мне нужно теперь за это отчитываться. Моя жизнь — мои правила, — заключила Борисова.

Напомним, фанаты осудили телеведущую Дану Борисову за откровенный наряд, который продемонстрировал ее «рыхлые» ноги. Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.
На фотографии Борисова позирует вместе с 67-летней Аленой Прокловой и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым и. В честь дня рождения актрисы гости собрались в студии.
Увидев эти фото, поклонники Борисовой заметили, как прекрасно выглядит Проклова в черном платье и туфлях на шпильке, и набросили гневными комментариями на саму Борисову за «целлюлитные ноги и ужасный образ».
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Звёзды , Дмитрий Борисов , Дана Борисова
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