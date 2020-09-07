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Пригожин высказался о долгах тещи сына Валерии 

WMJ.ru и ещё 3 31 минуту назад
Пригожин высказался о долгах тещи сына Валерии
Фото: WMJ.ru
21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин недавно сыграл свадьбу с дочерью экс-депутата городской думы, предпринимательницы из Благовещенска Веры Волковой — Лианой Волковой.
Как сообщает «Экспресс-газета», в браке по расчету Арсения упрекнуть трудно — хотя злые языки и пытаются это сделать. У тещи Арсения обнаружились многомиллионные долги.
Решением Арбитражного суда Москвы от 14 марта 2017 года Вера Волкова была признана банкротом. Ее долг по не исполненным обязательства составил ни много ни мало 104 024 634 рубля. Инициатором признания финансовой несостоятельности Волковой выступил ее бывший коллега по Благовещенской городской думе Игорь Чеглаков. Он одалживал Волковой деньги для ее строительного бизнеса. За долги на торги была выставлена недвижимость Волковой-старшей в Благовещенске — земельные участки стоимостью 6 млн руб. и 1,6 руб. и жилой дом стоимостью 811 тыс. руб. При этом машину стоимостью 5 млн руб., на которой Арсений в прошлом году попал в аварию с Лианой, оформили на несовершеннолетнюю сестру девушки, и потому изъять его за долги нельзя.
На сообщения о долгах Веры Волковой уже отреагировал вырастивший Арсения супруг Валерии — продюсер Иосиф Пригожин.

"До свадьбы видел ее всего один раз. И вот сейчас увидел еще два раза — на свадьбе и после нее. У нас вообще традиции другие. Обычно родители устраивают для детей свадьбу. Но Сеня — мальчик самостоятельный. Эта девочка — это его выбор. И свадьбу он сделал за свои деньги. Даже официантам сам платил. Мы с Лерой к этому не прикасались. Нас он пригласил только в качестве гостей",

— говорит Пригожин.

«Говорите, она задолжала в Благовещенске больше 100 миллионов, и ее имущество продают с торгов? Бедный Сеня! Сейчас ему на голову свалится вся эта … (ерунда. — WMJ.ru)», — воскликнул он.
Сейчас Лиана и Арсений наслаждаются свадебным путешествием в Турции.
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Звёзды , Арсений Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , WMJ.RU
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