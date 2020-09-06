Адвокат Ефремова «нарыл» компромат на оппонентов

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала НТВ о наличии компромата на защитницу потерпевших.
"Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он.
Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо".
На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья.
"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — пояснил он.
Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.