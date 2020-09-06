Адвокат Ефремова «нарыл» компромат на оппонентов

"Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он.

Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо".

На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья.

"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — пояснил он.

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров . От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.