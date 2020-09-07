Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глюкозу обругали за фото в чересчур откровенном платье 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Титьки на сцену — это святое!»
Фото: @glukozamusic
Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в откровенном наряде, и подверглась критике в сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре певица позирует с продюсером и автором песен Денисом Ковальским. Ее сфотографировали без бюстгальтера в мини-платье серебристого цвета из ткани, напоминающей кольчугу. Наряд оформлен глубоким декольте. Волосы Глюкозы уложены волнами.
Подписчики исполнительницы обругали ее за чересчур откровенное платье в комментариях под постом.
@glukozamusic

«Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было», «Поскромнее надо быть, не девочка уже», «Прическа не идет», «Титьки на сцену — это святое!», «Ужас!» — высказались поклонники.

В сентябре 2018 года Глюкозу высмеяли за ретушь фотографии в бикини. Ее запечатлели в черном купальнике в сетку. Фанаты заметили неестественно изогнутый участок ограды слева от груди исполнительницы, а также «вмятину» на ее правом бедре, и написали об этом в комментариях.
Видео дня. Что стало с супермоделями 90-х
Последние новости
Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну
Женский форум
Звёзды , Наталья Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Покупки в дом, о которых потом все жалеют
Покупки в дом, о которых потом все жалеют
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение