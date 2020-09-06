Гарик Харламов заразился коронавирусом 

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Тест на ковид у популярного телеведущего Гарика Харламова оказался положительным.

Из-за этого пришлось отменить намеченные заранее съёмки «Камеди Клаб» в Барвихе, сообщает Телеграм — канал «НеМалахов».

О состоянии самого артиста пока информации нет.

Как ранее писал «Рамблер», Харламов написал в микроблоге, что его дочь Харламова Анастасия Игоревна теперь школьница.

Юмориста поздравили, но удивились отчеству девочки.

Как оказалось, многие фолловеры Харламова не были в курсе, что его зовут Игорь.

Почему-то интернет-пользователям казалось, что Гарик — это полное имя, хоть и немного странное для взрослого человека.