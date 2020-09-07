Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной 

Об этом сообщает Peopletalk.

Источники издания утверждают, что знаменитостей заметили во время совместного отдыха в Бодруме. Артисты обнимались и «выглядели, как пара».

Как сообщает Telegram-канал «Закулиска», роман звезд начался во время съемок сериала «Чернобыль», режиссером которого выступает Козловской. Отмечается, что он встречается с Акиньшиной уже больше полугода и ради нее оставил актрису и режиссеру Ольгу Зуеву . В настоящее время она с их ребенком проживает в Нью-Йорке.

«Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации»,

— говорится в посте.

О том, что Зуева родила ребенка от Козловского , стало известно 2 марта. Роды проходили в США.

Данила Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда №17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Ольга Зуева сыграла в фильмах «На районе» и «Тренер», а также появилась в сериале «Оранжевый — хит сезона».