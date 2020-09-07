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Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Peopletalk.
Источники издания утверждают, что знаменитостей заметили во время совместного отдыха в Бодруме. Артисты обнимались и «выглядели, как пара».
Как сообщает Telegram-канал «Закулиска», роман звезд начался во время съемок сериала «Чернобыль», режиссером которого выступает Козловской. Отмечается, что он встречается с Акиньшиной уже больше полугода и ради нее оставил актрису и режиссеру Ольгу Зуеву. В настоящее время она с их ребенком проживает в Нью-Йорке.

«Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации»,

— говорится в посте.
О том, что Зуева родила ребенка от Козловского, стало известно 2 марта. Роды проходили в США.
Данила Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда №17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Ольга Зуева сыграла в фильмах «На районе» и «Тренер», а также появилась в сериале «Оранжевый — хит сезона».
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Женский форум
Звёзды , Данила Козловский , Ольга Зуева
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