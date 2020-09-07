Слив интим-фото Айзы Анохиной взорвал интернет: чеченская звезда и экс-супруга рэпера Гуфа совершенно случайно выложила в Stories снимок собственных гениталий.
После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов. Но сюрпризом была публикация Олега Маймами, для которого, по словам, 35-летней дивы, и предназначалось фото. Молодой человек нарушил молчание и внезапно прокомментировал давно курсировавшие слухи о помолвке и даже близящейся свадьбе звездной пары.
Певец опроверг все домыслы.
Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А ещё она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду!
— написал Олег в Stories, опубликовав фото с Анохиной.