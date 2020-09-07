Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой после слива интим-фото 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Слив интим-фото Айзы Анохиной взорвал интернет: чеченская звезда и экс-супруга рэпера Гуфа совершенно случайно выложила в Stories снимок собственных гениталий.
После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов. Но сюрпризом была публикация Олега Маймами, для которого, по словам, 35-летней дивы, и предназначалось фото. Молодой человек нарушил молчание и внезапно прокомментировал давно курсировавшие слухи о помолвке и даже близящейся свадьбе звездной пары.
Певец опроверг все домыслы.

Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А ещё она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду!

— написал Олег в Stories, опубликовав фото с Анохиной.
Russianshowbiz.info: последние новости
Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская показала обнаженное фото Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская показала обнаженное фото Светлана Лобода показала сексуальное фото в бикини Светлана Лобода показала сексуальное фото в бикини Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц Сын Валерии пожаловался на неприятности в медовый месяц
Звёзды , Видео , Гуф , Айза Анохина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Высоцкая позировала на яхте топлес
Высоцкая позировала на яхте топлес
Моделей-близняшек обругали за искусственные тела
Моделей-близняшек обругали за искусственные тела
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
04:35
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
Звёзды Любовь
Как выглядели звезды на своих свадьбах
04:15
Как выглядели звезды на своих свадьбах
Звёзды Красота
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение