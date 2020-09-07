После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов. Но сюрпризом была публикация Олега Маймами, для которого, по словам, 35-летней дивы, и предназначалось фото. Молодой человек нарушил молчание и внезапно прокомментировал давно курсировавшие слухи о помолвке и даже близящейся свадьбе звездной пары.

Певец опроверг все домыслы.

Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А ещё она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду!

— написал Олег в Stories, опубликовав фото с Анохиной.