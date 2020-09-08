Солнцев выложил архивное фото Нагиева и Собчак

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Один из самых эпатажных участников телепроекта «Дом 2», телеведущий и журналист Рустам Солнцев в своем Instagram выложил несколько фотографий, снятых в начале 2000-х.

Рустам Солнцев / Instagram

На одном из снимков Дмитрий Нагиев изображен в компании Ксении Собчак , они запечатлены во время одном из светских мероприятий. На Ксении — короткое платье в пайетках и высокие золотые сапоги на шнуровке. Нагиев одет в черный костюм и не заправленную, небрежно расстегнутую белую рубашку.

Подписчики Рустама в комментариях иронизируют над модой двадцатилетней давности и обсуждают наряды звезд.

Рустам Солнцев / Instagram