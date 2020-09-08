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Шик нулевых: Рустам Солнцев выложил архивное фото Нагиева и Собчак 

runews24.ru и ещё 2 3 часа назад
Солнцев выложил архивное фото Нагиева и Собчак
Фото: Рустам Солнцев / Instagram
Один из самых эпатажных участников телепроекта «Дом 2», телеведущий и журналист Рустам Солнцев в своем Instagram выложил несколько фотографий, снятых в начале 2000-х.
Рустам Солнцев / Instagram
На одном из снимков Дмитрий Нагиев изображен в компании Ксении Собчак, они запечатлены во время одном из светских мероприятий. На Ксении — короткое платье в пайетках и высокие золотые сапоги на шнуровке. Нагиев одет в черный костюм и не заправленную, небрежно расстегнутую белую рубашку.
Подписчики Рустама в комментариях иронизируют над модой двадцатилетней давности и обсуждают наряды звезд.
Рустам Солнцев / Instagram
Также Рустам поделился фото первых ведущих «Дома 2» Ксении Бородиной и Собчак, сделанным в начале съемок проекта.
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Звёзды , Рустам Солнцев , Дмитрий Нагиев , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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