Солнцев выложил архивное фото Нагиева и Собчак

Один из самых эпатажных участников телепроекта «Дом 2», телеведущий и журналист Рустам Солнцев в своем Instagram выложил несколько фотографий, снятых в начале 2000-х.
Рустам Солнцев / Instagram
На одном из снимков Дмитрий Нагиев изображен в компании Ксении Собчак, они запечатлены во время одном из светских мероприятий. На Ксении — короткое платье в пайетках и высокие золотые сапоги на шнуровке. Нагиев одет в черный костюм и не заправленную, небрежно расстегнутую белую рубашку.
Подписчики Рустама в комментариях иронизируют над модой двадцатилетней давности и обсуждают наряды звезд.
Рустам Солнцев / Instagram
Также Рустам поделился фото первых ведущих «Дома 2» Ксении Бородиной и Собчак, сделанным в начале съемок проекта.