Харламов подцепил COVID-19

Гарик Харламов заразился коронавирусом. Из-за болезни комика съемки Comedy Club в Барвихе пришлось отменить буквально за несколько минут до их начала. Об этом сообщал telegram-канал "НеМалахов".
Первого сентября Харламов отвел в школу свою шестилетнюю дочь Анастасию. Сейчас девочка живет с отцом в Москве, пока ее мать Кристина Асмус находится на съемках на юге России.
Не так давно Асмус стала ведущей "Золотого Геленджика" на ТНТ вместе с Тимуром Родригезом и Иваном Охлобыстиным. Премьера шоу состоится 13 сентября.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Асмус ответила на вопрос о предстоящей свадьбе Харламова.