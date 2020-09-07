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Харламов заразился коронавирусом 

Мира Маркина 2 часа назад
Харламов подцепил COVID-19
Фото: @garikkharlamov
Гарик Харламов заразился коронавирусом. Из-за болезни комика съемки Comedy Club в Барвихе пришлось отменить буквально за несколько минут до их начала. Об этом сообщал telegram-канал "НеМалахов".
Первого сентября Харламов отвел в школу свою шестилетнюю дочь Анастасию. Сейчас девочка живет с отцом в Москве, пока ее мать Кристина Асмус находится на съемках на юге России.
Не так давно Асмус стала ведущей "Золотого Геленджика" на ТНТ вместе с Тимуром Родригезом и Иваном Охлобыстиным. Премьера шоу состоится 13 сентября.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Асмус ответила на вопрос о предстоящей свадьбе Харламова.
Видео дня. Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды , Гарик Харламов , Иван Охлобыстин , Тимур Родригез , Кристина Асмус
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