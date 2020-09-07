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Самая красивая женщина порадовала снимком в шортах 

Lenta.ru 1 час назад
Самая красивая женщина порадовала снимком в шортах
Фото: @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, попозировала в откровенном наряде и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
На опубликованных кадрах манекенщица стоит спиной к фотографу, который снимает ее снизу, в коротких джинсовых шортах, оголяющих ее ягодицы, и черном свитшоте бренда Andre 3000. Ее образ дополнили солнечные очки, а также черные лоферы с бежевыми высокими носками. Она также надела золотые серьги, несколько цепей и браслетов.
@bellahadid
Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 1,2 миллиона лайков.

«Вау, красотка», «Прекрасно выглядишь», «Ты выглядишь просто шикарно», «Белла — ты настоящая королева», «Обожаю тебя», «Лучшая», — высказались поклонники.

Ранее в сентябре певицу Наталью Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, обругали в сети за чересчур открытый наряд. Ее запечатлели без бюстгальтера в мини-платье серебристого цвета. Наряд исполнительницы оформлен глубоким декольте. Подписчики раскритиковали ее внешний вид.
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