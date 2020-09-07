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Брухунову обругали за отказ купаться в Чёрном море 

Экспресс газета 2 часа назад
Брухунову обругали за отказ купаться в Чёрном море
Фото: Экспресс газета
В этом году Татьяна Брухунова и ее супруг Евгений Петросян решили провести свой отпуск в Сочи, куда пара улетела почти на две недели. Татьяна щедро делилась фотографиями из отпуска с поклонниками и рассказывала о своих впечатлениях.
Это была далеко не первая поездка Брухуновой в Сочи, молодая жена Петросяна не раз признавалась в любви в этому городу.
Внимательные подписчики заметили, что за все дни отпуска Татьяна так и не искупалась в море. На вопрос одной из подписчиц, почему Брухунова так и не посетила пляж, Татьяна ответила коротко и заявила, что море в Сочи ей кажется грязным.

«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить», — заявила Брухунова.

Такое высказывание Татьяны не понравилось многим поклонникам. Некоторые из подписчиков Брухуновй живут в Сочи, так что их такое высказывание особенно задело. Они считают, что Татьяна могла бы выбрать другие выражения, отвечая на вопросы о море в Сочи, чтобы не обижать своих поклонников.
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Женский форум
Звёзды , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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