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«Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить»
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая теща Иосифа Пригожина, мать его первой жены Елены, Светлана Соколова ютится в крохотном неотапливаемом доме в Подмосковье. Об условиях жизни женщины было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Бывшая теща Пригожина замерзает в Подмосковье/Кадр из программы "Звезды сошлись"

«Я сначала нагрею электрическую простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплен. Он — летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить».

Светлана Соколова Ранее Светлана Соколова припеваючи жила в трехкомнатной квартире в Чертаново. Но ее оттуда, как известно, выселили. Ее дочь Елена Соколова влезла в серьезные долги перед микрофинансовой организацией, набрав кредитов и в итоге лишилась жилья.
Ранее Пригожин говорил, что ему не жаль бывшую жену, которая пошла на аферу. Причем он ее предупреждал, что так и случится. А вот о бывшей теще он переживал. По его словам, этот светлый человек стал заложником в руках родственников.
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Звёзды , Светлана Соколова , Елена Соколова , Иосиф Пригожин , НТВ
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