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Новая девушка Питта показала фигуру 

Экспресс газета 1 час назад
Новая девушка Питта показала фигуру
Фото: Экспресс газета
Новая подруга Брэда Питта, модель Николь Потуральски, снялась в нижнем белье. Фото было сделано во время ее совместной с Питтом поездки во Францию. 27-летняя шатенка снялась, сидя на живописном лугу в укороченном топе и трусиках с завышенной талией.
«Счастливого воскресенья», — подписала Потуральски снимок, опубликованный в Instagram.
@nico.potur
Фигура модели, как и общая композиция фото, живо заинтересовала подписчиков.

«Ты бесподобна», «Вау, бомба», «С каждой новой локацией ты все красивее», — засыпали Николь комплиментами.

Примечательно, что новая девушка Брэда Питта опубликовала пикантное фото на фоне слухов о «возмущении» Анджелины Джоли. Бывшая жена Питта якобы пребывает в ярости из-за поездки новоиспеченной пары во Франции. Дело в том, что актер отвез модель в Шато Мираваль — то самое поместье, где Брэд и Анджелина поженились шесть лет назад.

«Энджи в ярости и совершенно ошеломлена тем, как низко он мог опуститься, — сказал источник The Sunday Mirror. — Она очень надеялась, что им удастся снизить накал после ужасных летних стычек, но теперь это совершенно не обсуждается. Ее бесит то, что он так публично скачет по Европе с этой девицей, вместо того, чтобы с достоинством скрыть свою личную жизнь».

Инсайдер также назвал «безвкусным» и «неуместным» поступок Питта, который привел новую подругу в их с Джоли бывший семейный дом. Из-за этого между экс-супругами вспыхнул новый конфликт, и у адвокатов якобы прибавилось забот.
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Женский форум 2
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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