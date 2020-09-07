Новая девушка Питта показала фигуру 

«Энджи в ярости и совершенно ошеломлена тем, как низко он мог опуститься, — сказал источник The Sunday Mirror. — Она очень надеялась, что им удастся снизить накал после ужасных летних стычек, но теперь это совершенно не обсуждается. Ее бесит то, что он так публично скачет по Европе с этой девицей, вместо того, чтобы с достоинством скрыть свою личную жизнь».