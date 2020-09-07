Барановская удивила фанатов резкой прибавкой в весе 

Телеведущая Юлия Барановская показала новое фото, на котором выглядит на несколько размеров больше привычных габаритов, и можно заключить, что она за короткий срок набрала более десяти-пятнадцати килограммов.

Знаменитую женщину не раз упрекали в чрезмерной худобе, советовали лучше питаться и подумать о здоровье. Теперь же мечты советчиков как будто сбылись. Барановская показала фото со светского мероприятия, на котором выглядит более округлой. На представленном в соцсетях снимке Юлия позирует в маленьком черном атласном платье, обтягивающем фигуру и показывающим ноги.

@baranovskaya_tv

Казалось бы, с учетом предыдущих советов, на Барановскую должен был посыпаться шквал комплиментов, но нет. В дело вступили критики из другого лагеря. Теперь ей рекомендуют сесть на диету и худеть. А кто-то и вовсе заявил: «Юля, что с ногами? Они не Ваши!».