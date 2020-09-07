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Барановская удивила фанатов резкой прибавкой в весе 

Суть событий 1 час назад
Барановская удивила фанатов резкой прибавкой в весе
Фото: Суть событий
Телеведущая Юлия Барановская показала новое фото, на котором выглядит на несколько размеров больше привычных габаритов, и можно заключить, что она за короткий срок набрала более десяти-пятнадцати килограммов.
Знаменитую женщину не раз упрекали в чрезмерной худобе, советовали лучше питаться и подумать о здоровье. Теперь же мечты советчиков как будто сбылись. Барановская показала фото со светского мероприятия, на котором выглядит более округлой. На представленном в соцсетях снимке Юлия позирует в маленьком черном атласном платье, обтягивающем фигуру и показывающим ноги.
@baranovskaya_tv
Казалось бы, с учетом предыдущих советов, на Барановскую должен был посыпаться шквал комплиментов, но нет. В дело вступили критики из другого лагеря. Теперь ей рекомендуют сесть на диету и худеть. А кто-то и вовсе заявил: «Юля, что с ногами? Они не Ваши!».
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Звёзды , Юлия Барановская
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