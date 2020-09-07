Располневшая Барановская шокировала фанатов

Располневшая Юлия Барановская поразила фанатов, опубликовав новое фото. Подписчики телеведущей решили, что она заметно прибавила в весе.
Барановская поделилась кадром с недавнего мероприятия, на котором она предстала в коротком платье.
@baranovskaya_tv
Фанаты звезды тут же обратили внимание на ее изменившуюся фигуру:
"Поправилась"
"Вообще не узнать Барановскую. Что-то не так"
"Что с ногами то? Это ваши?"
"Коленки закрыть".
Однако нашлись и те, кто поддержал Юлию:
"Ой, ну прямо уже нельзя расслабиться на пять килограммов"
"А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не две спички"
"Очень красивые ноги. Никого не слушайте".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пассия Моргенштерна унизила Барановскую.