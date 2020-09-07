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Располневшая Барановская неприятно удивила фанатов 

Мира Маркина 4 часа назад
Располневшая Барановская шокировала фанатов
Фото: @baranovskaya_tv
Располневшая Юлия Барановская поразила фанатов, опубликовав новое фото. Подписчики телеведущей решили, что она заметно прибавила в весе.
Барановская поделилась кадром с недавнего мероприятия, на котором она предстала в коротком платье.
@baranovskaya_tv
Фанаты звезды тут же обратили внимание на ее изменившуюся фигуру:

"Поправилась"

"Вообще не узнать Барановскую. Что-то не так"

"Что с ногами то? Это ваши?"

"Коленки закрыть".

Однако нашлись и те, кто поддержал Юлию:

"Ой, ну прямо уже нельзя расслабиться на пять килограммов"

"А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не две спички"

"Очень красивые ноги. Никого не слушайте".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пассия Моргенштерна унизила Барановскую.
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Звёзды , Юлия Барановская
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