Гузеева призналась в романах с женатыми 

Телеведущая Лариса Гузеева в эфире одной из программ на Первом канале приехала в семью двух менеджеров. Они сообщили, что вместе живут уже 15 лет.

Женщина по имени Руфина рассказала, как завязывались отношения супругов. Оказалось, что когда менеджеры встретились, они были несвободны, но этот факт не остановил коллег по работе. Более того, у них были дети от предыдущих браков. При этом супруга отметила, что она никогда никого не уводила.

Гузеева услышала рассказ супругов и решила поделиться своей историей. По ее мнению, «все всегда кого-то уводят».

— Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала,

— цитирует телеведущую «СтарХит».

Гузеева добавила, что у любой пары неизбежно наступает кризис в отношениях, который они обязаны преодолеть.