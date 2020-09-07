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Девушка Брэда Питта показала соблазнительные формы 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Девушка Брэда Питта показала соблазнительные формы
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне стало известно, что Анджелина Джоли пришла в ярость после того, как узнала, что ее бывший муж Брэд Питт приехал в семейный замок на юге Франции с новой девушкой. Причем, больше всего актрису вывело из себя даже не то, что Питт это сделал почти в годовщину их свадьбы (шесть лет назад они провели церемонию бракосочетания именно в этом замке в присутствии всех своих детей), а то, что Брэд нисколько не скрывает свои новые отношения.
Пока Анджелина злится на бывшего и подумывает о том, как больше не подпускать к нему детей, новая возлюбленная Питта — немецкая модель Николь Потуральски проводит пикантные фотосессии на фоне красот французской природы. При этом не забывая показывать и свои соблазнительные формы. Об этом пишет The Sun.
Для фотосессии Николь выбрала шорты с завышенной талией и оливковый платок Fendi. Фото опубликовала в Instagram с подписью «Счастливое воскресенье».
@nico.potur
Замок на юге Франции Брэд Питт купил в 2011 году за 67 миллионов долларов. В 2014-м там же состоялась его свадьба с Джоли. Через два года брак распался. После этого Питту приписывали много романов, а летом этого года журналисты решили, что пара может воссоединиться ради детей. Уж слишком много времени они стали проводить вместе. Но, как выяснилось, Брэд уже больше года встречается с Николь. Они познакомились на одной из вечеринок в Берлине в августе 2019 года.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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