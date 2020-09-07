Певица призналась поклонникам, что назревает «огненная» съемка.

Рита Дакота опубликовала в личном микроблоге откровенное видео со своим возлюбленным Федором Белогаем, которое было записано в отеле в Сочи.

На курорт певица прилетела с дочерью Мией неделю назад, а затем к ним присоединился и ее бойфренд. Влюбленные свою встречу отметили пикантными съемками, во время которых Рита продемонстрировала свою фигуру после пластических операций.

«Было идеально, стало в 100 раз круче. И еще назревает огненная съемушка, ждете?»

— прокомментировала короткий ролик Дакота.

Поклонники стали восторгаться сексапильностью пары и выражать радость по поводу их гармоничных отношений.

«Ребята, будьте счастливы», «Ребята, вы — электричество, вы — любовь», «Секси-пара», «Идеально красивые», «Очень крутые», «Какое горячее видео», «Сексуально и откровенно», «Классная фигура, Рита», — восторгаются фанаты исполнительницы.

Напомним, о романе Риты Дакоты и Федора Белогая стало известно весной. До этих отношений певица долгое время переживала болезненный развод с Владом Соколовским , с которым рассталась по причине его многочисленных измен.

Стоит отметить, что новый возлюбленный певицы легко поладил с ее маленькой дочкой, а когда Рита заболела коронавирусом и проходила курс лечения в больнице, то Федор все эти дни присматривал за трехлетней Мией.