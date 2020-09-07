Гузеева призналась в романах с женатыми 

Лариса Гузеева призналась, что не раз была в романтических отношениях с женатыми мужчинами. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы "На дачу!".

Героиня выпуска Руфина рассказала, как у нее завязывались отношения с супругом. Как выяснилось, когда менеджеры только познакомились, они оба уже состояли в браке. Более того, у них были дети. Однако это не остановило влюбленных, и они решили построить семью вместе. При этом, по мнению Руфины, она никого не уводила из семьи.

Послушав историю супругов, Гузеева решила поделиться своей. По мнению телеведущей, "все всегда кого-то уводят":

"Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: "Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала".

Гузеева также добавила, что у любой пары рано или поздно наступает кризис в отношениях, который им приходится преодолевать.