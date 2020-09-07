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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой 

Мира Маркина 2 часа назад
Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой.
Артист опубликовал в Instagram совместное фото с супругой, на котором он улыбается, а она показывает язык:

"Не дождетесь, сплетники",

— заявил Галкин в подписи к снимку.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что звездная пара в тайне оформила развод. Экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров отказался комментировать эту информацию, назвав обсуждение чужой жизни неприличным.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Галкин снял пародию на Рудковскую.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
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