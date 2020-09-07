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Ксения Собчак оказалась знакома с «любовницей» мужа 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Собчак оказалась знакома с «любовницей» мужа
Фото: @xenia_sobchak
Слухи о романе Константина Богомолова и продюсера Ирины Сосновой ходят уже давно. Пару якобы видели в ресторане в далеко нерабочей атмосфере, в то время когда они вместе работали над сериалом «Хороший человек». Конечно же, информация дошла и до супруги режиссера Ксении Собчак.
В очередном выпуске шоу «Осторожно, Собчак», она рассказала, как обстоят дела на самом деле. Оказывается, на премьере проекта «Хороший человек», она представила собравшимся гостям Ирину Сосновую.
Teleprogramma.pro
При этом Ксения иронично отметила, что знает обо всем, потому что читает прессу. Слухам Собчак не поверила, а Сосновую по-дружески расцеловала.
Премьера проекта «Хороший человек» состоялась в середине августа. Сериал, главные роли в котором сыграли Никита Ефремов и Юлия Снигирь, показывает видеосервис START с 20 августа.
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Звёзды , Константин Богомолов , Никита Ефремов , Юлия Снигирь , Ксения Собчак
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