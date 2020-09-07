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Анастасию Костенко высмеяли после появления на ТВ 

Мира Маркина 2 часа назад
Супругу футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасию Костенко, затравили после появления на казанском телевидении.
На днях 26-летняя модель стала телеведущей, — теперь Костенко ведет передачу о хоккее "Ак Барс Шоу". Однако зрители не оценили новую ведущую:

«При чем тут она? Вы хотите понизить себе рейтинг? Столько красивых девушек и жен у хоккеистов — выбирай не хочу! А тут третья жена футболиста и далеко не самого лучшего!»;

«Неприятная, неинтересная особа, просим меньше ее в эфире. «Ак Барс» — чемпион!»;

«Плохая реклама! Ведущая с ужасной речью! Двух слов связать не может…»;

«Зачем эту девушку притащили?! Она еще хуже, чем предыдущая была»,

"Она же полуживая, неинтересная, два слова связать не может".

Однако Костенко не стала реагировать на негативные комментарии и лишь поблагодарила тех, кто ее поддерживал.
Модель переехала в Казань вслед за Тарасовым, — с прошлого года он играет в футбольном клубе "Рубин". Этот контракт стал для него долгожданным: уйдя из "Локомотива", Дмитрий долгое время был без работы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солистка Little Big ответила на травлю из-за распада семьи Прусикина.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , ФК "Рубин" , Локомотив
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