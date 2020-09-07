Как сейчас живут внебрачные дети Евгения Жарикова

Советский артист Евгений Жариков был любимцем миллионов женщин и никогда не был обделен вниманием прекрасных особ. За свою жизнь у актера было много романов, но несмотря на это женился только два раза.

Личная жизнь

Первой женой народного артиста стала спортсменка Валентина Зотова. Брак продлился двенадцать лет, после чего они развелись, причиной стало отсутствие детей.

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Со второй женой актрисой Натальей Гвоздиковой Евгений Ильич прожил сорок лет. В этом браке родился сын Федор, сейчас ему 44 года.

Внебрачные дети

Как мы уже выше упоминали, Жариков по натуре был влюбчив, несмотря на то, что он был женат, в 90-х он закрутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой. В этих отношениях актер стал дважды отцом. Их тайные отношения продолжались до 2001 года.

Евгений Ильич признал детей, но сын и дочь носят фамилию матери. Он помогал им материально, при всем этом у него не было в планах оставлять свою семью. После того, как жена Наталья Гвоздикова поставила его перед выбором — сохранение брака или любовница, он прекратил общение с детьми, но жалел об этом решении до конца своих дней.

Как вы можете помнить, отношения Жарикова и Секридовой неоднократно становились темой обсуждения на российских ток-шоу.

Сама Татьяна в настоящее время продолжает работать журналисткой, ведет блог о спорте.

Внебрачные дети актера выросли, стали взрослыми. Сыну Сергею сейчас 24 года, он учился на факультете физической культуры. По натуре он творческий человек, сейчас учится на звукорежиссера, увлечен музыкой.

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Екатерине дочери Евгения Ильича сейчас 22 года, она занимается лыжным спортом, состоит в сборной московской области. Девушка учится в училище Олимпийского Резерва.

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Многие отмечают, что у Екатерины и Сергея есть схожие внешние черты со своим известным отцом.