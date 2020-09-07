Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сейчас живут внебрачные дети актера Евгения Жарикова 

Veasy.ru 1 час назад
Как сейчас живут внебрачные дети Евгения Жарикова
Фото: Veasy.ru
Советский артист Евгений Жариков был любимцем миллионов женщин и никогда не был обделен вниманием прекрасных особ. За свою жизнь у актера было много романов, но несмотря на это женился только два раза.

Личная жизнь

Первой женой народного артиста стала спортсменка Валентина Зотова. Брак продлился двенадцать лет, после чего они развелись, причиной стало отсутствие детей.
Veasy.ru
Со второй женой актрисой Натальей Гвоздиковой Евгений Ильич прожил сорок лет. В этом браке родился сын Федор, сейчас ему 44 года.

Внебрачные дети

Как мы уже выше упоминали, Жариков по натуре был влюбчив, несмотря на то, что он был женат, в 90-х он закрутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой. В этих отношениях актер стал дважды отцом. Их тайные отношения продолжались до 2001 года.
Евгений Ильич признал детей, но сын и дочь носят фамилию матери. Он помогал им материально, при всем этом у него не было в планах оставлять свою семью. После того, как жена Наталья Гвоздикова поставила его перед выбором — сохранение брака или любовница, он прекратил общение с детьми, но жалел об этом решении до конца своих дней.
Как вы можете помнить, отношения Жарикова и Секридовой неоднократно становились темой обсуждения на российских ток-шоу.
Сама Татьяна в настоящее время продолжает работать журналисткой, ведет блог о спорте.
Внебрачные дети актера выросли, стали взрослыми. Сыну Сергею сейчас 24 года, он учился на факультете физической культуры. По натуре он творческий человек, сейчас учится на звукорежиссера, увлечен музыкой.
Veasy.ru
Екатерине дочери Евгения Ильича сейчас 22 года, она занимается лыжным спортом, состоит в сборной московской области. Девушка учится в училище Олимпийского Резерва.
Veasy.ru
Многие отмечают, что у Екатерины и Сергея есть схожие внешние черты со своим известным отцом.
Видео дня. Что стало с супермоделями 90-х
Veasy.ru: последние новости
Как выглядит тёща Евгения Петросяна — мама Татьяны Брухуновой Как выглядит тёща Евгения Петросяна — мама Татьяны Брухуновой Трое сыновей от трех жен. Как сейчас выглядят и чем живут взрослые дети актера Александра Кузнецова Трое сыновей от трех жен. Как сейчас выглядят и чем живут взрослые дети актера Александра Кузнецова Евгения Крюкова: Как сложилась судьба актрисы и как выглядят ее сын и две дочери Евгения Крюкова: Как сложилась судьба актрисы и как выглядят ее сын и две дочери
Женский форум
Звёзды , Евгений Жариков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как танцы на свидании помогают оценить человека
Как танцы на свидании помогают оценить человека
Что будет, если исчезнут бактерии в пупке
Что будет, если исчезнут бактерии в пупке
Как понять, что у вашего мужа проблемы с психикой
Как понять, что у вашего мужа проблемы с психикой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
04:35
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
Звёзды Любовь
Как выглядели звезды на своих свадьбах
04:15
Как выглядели звезды на своих свадьбах
Звёзды Красота
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение