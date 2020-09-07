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Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мария Горбань нежится у океана. Девушка проводит отдых на Мальдивах, и не перестает дразнить фанатов горячими кадрами: на этот раз звезда решила поделиться фотографией без лифа от бикини.
Накануне экранная жена Дмитрия Нагиева сообщила поклонником о том, что снова открыта граница на Мальдивы для полетов из России.

«Срочно собирайте чемоданы, пока билеты еще есть. Хочу тут жить!» — делилась эмоциями девушка.

@gorban_masha

«Ах! Отдыхайте сладко!», «Секси», «Смело», «Кто самая красивая?! Машенька Горбань», «Это слишком горячо», «Такая аппетитная!», «Остановись, что ты делаешь со мной», «Фигура бомба» — не могут скрыть эмоции фанаты девушки.

Однако, всем актриса сумела угодить. Так, к примеру, некоторым показалось, что звезда могла бы и вовсе позировать без бикини.
«Эх, всю красоту прикрыла», «Супер микробикини в Stories были более эротичными», — посетовали подписчики артистки.
Другие возмущены чрезмерной откровенностью снимков: «Маша, успокаивайся!» — призывают к приличию Горбань.
На пикантном снимке выделяется пышная грудь и пышные бедра знаменитости. Белые трусики от бикини удачно подчеркивают загар звезды. Судя по всему, под солнышком Мальдив Горбань нежится также без верха от купальника: никаких следов от тесемок на совершенном теле актрисы не видно. От внимания фанатов не скрылась и соблазнительная татуировка.
«Какое у вас тату на пояснице? Хочу себе сделать!» — добавил один из поклонников актрисы.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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