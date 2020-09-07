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Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной

Анастасия Иванова
2 часа назад
Знаменитостей заметили во время совместного отдыха в Бодруме. Об этом сообщает издание Peopletalk.
Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Telegram-канал «Закулиска» утверждает, что актеров начался во время съемок сериала «Чернобыль», режиссером которого выступает сам Данила Козловский. также отмечается, что артисты встречаются уже более полугода и ради Акиньшиной Козловский оставил актрису и режиссера Ольгу Зуеву. Вот, что еще сказано в после канала:
«Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации».
Напомним, что второго марта 2020 года Зуева родила дочку от Козловского.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова.
Звёзды,Ольга Зуева,Данила Козловский,
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