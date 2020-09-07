Козловского заподозрили в романе с Акиньшиной

Telegram-канал «Закулиска» утверждает, что актеров начался во время съемок сериала «Чернобыль», режиссером которого выступает сам Данила Козловский. также отмечается, что артисты встречаются уже более полугода и ради Акиньшиной Козловский оставил актрису и режиссера Ольгу Зуеву. Вот, что еще сказано в после канала:
«Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации».
Напомним, что второго марта 2020 года Зуева родила дочку от Козловского.