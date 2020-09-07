Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оззи Осборн признался в попытке убить жену 

Экспресс газета 2 часа назад
Оззи Осборн признался в попытке убить жену
Фото: Экспресс газета
Легендарный английский рок-музыкант Озззи Осборн поведал поклонникам, что тридцать с лишним лет назад чуть не убил свою супругу Шэрон после очередного «эксперимента» с наркотиками. Накачавшись «дурью», певец бросился на женщину и принялся ее душить. К счастью, жертве удалось отбиться от неадекватного мужа и вызвать полицию.
Артист находился в таком состоянии, что наутро не помнил о произошедшем практически ничего, кроме того, что во время нападения чувствовал себя превосходно. Проснувшись в тюрьме, Оззи даже не мог понять, как оказался за решеткой — память ему освежили стражи порядка, сообщив, что арестовали его за покушение на убийство. Шэрон позже рассказала, что в тот день Осборн вошел в комнату, сел на диван и заявил: «Мы пришли к решению, что ты должна умереть», после чего накинулся на нее.

«Я понятия не имела, кто сидит напротив меня на диване, но это бы не мой муж», — делилась несчастная.

Напомним, пристрастие 71-летнего рокера к алкоголю и наркотикам еще в конце семидесятых едва не привело его к бесславному финалу карьеры. Звезду выгнали из группы Black Sabbath, однако он нашел в себе силы запустить сольные проект, менеджером которого стала верная Шэрон. Впрочем, остепенился эпаиажный артист лишь много лет спустя, когда ему было уже под шестьдесят, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Экспресс газета: последние новости
Дочь Михаила Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной Дочь Михаила Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной Кэти Перри показала «честное» фото через пять дней после родов Кэти Перри показала «честное» фото через пять дней после родов Михаил Шуфутинский снял новый клип на свой хит «Третье сентября» Михаил Шуфутинский снял новый клип на свой хит «Третье сентября»
Женский форум
Звёзды , Оззи Осборн , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 звезд, для которых измена — привычное дело
9 звезд, для которых измена — привычное дело
Жених бросил невесту после свадьбы из-за каприза матери
Жених бросил невесту после свадьбы из-за каприза матери
Женщина разбогатела на продаже пошлых снимков
Женщина разбогатела на продаже пошлых снимков
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
04:35
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
Звёзды Любовь
Как выглядели звезды на своих свадьбах
04:15
Как выглядели звезды на своих свадьбах
Звёзды Красота
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение