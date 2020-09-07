Оззи Осборн признался в попытке убить жену 

Легендарный английский рок-музыкант Озззи Осборн поведал поклонникам, что тридцать с лишним лет назад чуть не убил свою супругу Шэрон после очередного «эксперимента» с наркотиками. Накачавшись «дурью», певец бросился на женщину и принялся ее душить. К счастью, жертве удалось отбиться от неадекватного мужа и вызвать полицию.

Артист находился в таком состоянии, что наутро не помнил о произошедшем практически ничего, кроме того, что во время нападения чувствовал себя превосходно. Проснувшись в тюрьме, Оззи даже не мог понять, как оказался за решеткой — память ему освежили стражи порядка, сообщив, что арестовали его за покушение на убийство. Шэрон позже рассказала, что в тот день Осборн вошел в комнату, сел на диван и заявил: «Мы пришли к решению, что ты должна умереть», после чего накинулся на нее.

«Я понятия не имела, кто сидит напротив меня на диване, но это бы не мой муж», — делилась несчастная.

Напомним, пристрастие 71-летнего рокера к алкоголю и наркотикам еще в конце семидесятых едва не привело его к бесславному финалу карьеры. Звезду выгнали из группы Black Sabbath, однако он нашел в себе силы запустить сольные проект, менеджером которого стала верная Шэрон. Впрочем, остепенился эпаиажный артист лишь много лет спустя, когда ему было уже под шестьдесят, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.