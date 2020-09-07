Дочь Ефремова показала фото поцелуя с возлюбленной 

Дочь Михаила Ефремова — 19-летняя Анна Мария — перестала скрывать свою возлюбленную и опубликовала в инстаграме фото их страстного поцелуя. Оказалось, что наследница актера встречается с некой Евгенией Велько, занимающейся музыкой. Как давно девушки состоят в отношениях — не известно, но ранее Анна Мария признавалась, что не против жениться на своей избраннице и перебраться с ней в Англию.

Напомним, дочь Ефремова и актрисы Ксении Качалиной не причисляет себя ни к женщинам, ни к мужчина и называет небинарной персоной. Публично о собственной ориентации девушка рассказала не так давно в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Наследница актера заверила, что отец в курсе ее предпочтений и полностью ее поддерживает.

Именно в этой программе Анна Мария впервые похвасталась, что у нее есть девушка, отметив, что «это более модно, более современно», чем иметь парня. Однако имя избранницы она тогда называть не стала, опасаясь, что навлечет на нее гнев родных, которые, судя по всему, не были в курсе нетрадиционной ориентации Евгении.

@amefremova

Теперь же, видимо, девушки решили больше не прятаться, тем более впереди у них далеко идущие планы. Дочь Ефремова мечтает снять коттедж в Англии и переехать туда жить. Кроме того она не против в будущем усыновить ребенка, надеясь таким образом помочь хоть какому-то ребенку из детского дома, пишет сайт «Комсомольской правды».